Суд залучив Зеленського до позову клієнта "Фрідом фінанс" проти Нацкомісії з цінних паперів

Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення залучити президента України до позову клієнта "Фрідом фінанс" проти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Про це ЕП стало відомо з тексту ухвали суду.

Зокрема, у своєму позові один з клієнтів "Фрідом фінанс Україна" позивається до НКЦПФР з вимогою визнати протиправною бездіяльність комісії у ситуації із заблокованими активами клієнтів компанії. Доступ до цих активів було втрачено внаслідок запровадження проти "Фрідом фінанс" санкцій РНБО.

Як йдеться в ухвалі суду, позивач вимагав від комісії розробити та направити на розгляд президента України проєкт змін до указу про санкції проти "Фрідом фінанс". Ці зміни мали забезпечити можливість клієнтів компанії знову розпоряджатися своїми активами.

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Також позивач просив суд долучити до цієї справи президента України як третю сторону, яка не заявляє самостійних вимог у справі.

"Клопотання обґрунтовано тим, що таке залучення надасть можливість з`ясування від цього нового учасника справи міркувань щодо практичної вірогідності внесення ним для розгляду змін до законодавства запропонованих Комісією, з метою поновлення прав інвесторів у фінансові інструменти", – пояснюється у тексті ухвали суду.

Суд з цим клопотанням погодився та ухвалив рішення долучити президента України до цієї справи.

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Нагадаємо, що 19 жовтня 2022 року Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти компанії "Фрідом фінанс Україна", а також її власника – Тімура Турлова.

Санкції заблокували діяльність компанії, рахунки в якій відкрили 12,7 тис. українців. Загальна вартість активів цих громадян тоді становила близько 3,5 млрд грн, з яких 250 млн грн – вкладення в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Члени ініціативної групи постраждалих інвесторів "Фрідом фінанс Україна" оцінюють, що серед них були власники і єврооблігацій України на загальну суму близько 800 млн грн. Через санкційний статус ці інвестори не могли взяти участь у голосування за згоду з умовами реструктуризації державного боргу та отримати відповідну винагороду від уряду (комісію за згоду).

Також клієнти "Фрідом фінанс" оцінили свої збитки від бездіяльності комісії у 160 млн грн.

Водночас НКЦПФР видала дозвіл клієнтам "Фрідом фінанс Україна" дати згоду на умови реструктуризації 1 жовтня – після того, як сплив період, коли інвестори могли отримати комісію за згоду.

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