НКЦПФР заперечує свою бездіяльність щодо розблокування активів клієнтів "Фрідом Фінанс"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) спростовує неправдиву, на їхню думку, інформацію щодо своєї бездіяльності у справі ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", яка з’явилася в ЗМІ.

Про це йдеться у релізі комісії.

Регулятор пояснив, що санкції, накладені на компанію в жовтні 2022 року, призвели до блокування активів як самої компанії, так і її клієнтів, що стало результатом дії закону "Про санкції". Комісія не має повноважень розблокувати ці активи.

"Важливо звернути увагу, що анулювання ліцензії та ліквідація компанії "ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" жодним чином не забезпечують повернення коштів клієнтам", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

Жодна постанова або рішення Комісії не мають вищої юридичної сили, ніж закон "Про санкції", оскільки грошові рахунки на рівні банківських установ та Національного банку України є заблокованими, а зупинення ліцензії не є підставою знімати обмеження зі статусу банківського рахунку.

Комісія також повідомила про створення законопроєкту, який передбачає регулювання дій з активами клієнтів підсанкційних компаній.

"НКЦПФР розробила текст змін до ЗУ "Про санкції", а саме в частині, де буде можливість регламентувати дії з активами клієнтів підсанкційного професійного учасника ринків капіталу, зокрема Закон про депозитарну систему та Закон про ринки капіталу. Оскільки саме ці питання зараз не врегульовані на рівні закону", - продовжили у релізі.

Реклама:

Проте законопроєкт не отримав підтримки від Верховної Ради.

Також НКЦПФР спростувала чутки про те, що комерційні банки або підсанкційна компанія отримують прибуток від заблокованих активів клієнтів.

Усі заблоковані активи та кошти клієнтів умовно знаходяться у декількох "місцях":

Частина коштів, яка не була вчасно інвестована в цінні папери, залишається на рахунках у комерційному банку. Важливо, що ці кошти комерційний банк відразу перераховує на кореспондентський рахунок у НБУ, що забезпечує їхню безпеку. Тож вказані кошти жодним чином не можуть використовуватися комерційним банком ані для отримання прибутку, ані у якості резервів.

Основні активи знаходяться в депозитарії НБУ, де обліковуються ОВДП. Гроші від погашення та купонів, заблоковані на рівні депозитарію НБУ, та не перераховувалися до банківських установ.

Корпоративні цінні папери та відповідні відсоткові виплати заблоковані у Національному депозитарії України, що гарантує безпеку та прозорість цих операцій.

Тож твердження про використання банком ліквідності клієнтів для власних доходів є безпідставними, пише нацкомісія

Читайте також: Бездіяльність чи злочинний умисел? Як НКЦПФР нехтує інтересами українців на користь підсанкційного росіянина