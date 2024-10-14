Клієнти "Фрідом фінанс" оцінили свої збитки через блокування активів у 160 мільйонів

Блокування активів клієнтів компанії "Фрідом фінанс Україна" могло завдати його клієнтам збитків на 160 млн грн.

Про це йдеться у заяві ініціативної групи постраждалих клієнтів "Фрідом фінанс", яка є у розпорядженні ЕП.

"Безпрецедентна службова недбалість та некомпетентність НКЦПФР (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – ЕП) призвели до втрати українськими інвесторами понад 160 мільйонів гривень", – йдеться у заяві інвесторів.

Зокрема, через блокування їхніх активів, а також відсутність напрацьованого механізму, який би дозволив клієнтам підсанкційного брокера взяти участь у реструктуризації Україною свого боргу за єврооблігаціями, вони не змогли отримати плату за згоду (близько 1,25% від вартості євробондів), а також не можуть претендувати на нові єврооблігації з погашенням у 2034-2035 роках.

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Крім цього, за даними Національного банку України, Міністерство фінансів вже повністю погасило 21 з 26 типів облігацій внутрішньої державної позики, які були у власності клієнтів "Фрідом фінанс Україна". Кошти від погашення залишаються заблокованими, тож клієнти не можуть ані реінвестувати ці кошти у нові облігації держави, ані розпоряджатися ними будь-яким іншим чином.

"Ініціативна група також звертається до Президента України з проханням втрутитися в цю ситуацію. Призначення та звільнення голови і членів НКЦПФР належать до повноважень Президента, і зараз, як ніколи, потрібно негайне втручання для захисту прав тисяч інвесторів, які вклали свої гроші в підтримку держави", – йдеться у заяві.

Постраждалі інвестори також зазначають, що планують подавати позови до суду, аби вимагати компенсацію за збитки.

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Нагадаємо, що 19 жовтня 2022 року Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти компанії "Фрідом фінанс Україна", а також її власника – Тімура Турлова.

Санкції заблокували діяльність компанії, рахунки в якій відкрили 12,7 тис. українців. Загальна вартість активів цих громадян тоді становила близько 3,5 млрд грн, з яких 250 млн грн – вкладення в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Члени ініціативної групи постраждалих інвесторів "Фрідом фінанс Україна" оцінюють, що серед них були власники і єврооблігацій України на загальну суму близько 800 млн грн. Через санкційний статус ці інвестори не могли взяти участь у голосування за згоду з умовами реструктуризації державного боргу та отримати відповідну винагороду від уряду (комісію за згоду).

Водночас НКЦПФР видала дозвіл клієнтам "Фрідом фінанс Україна" дати згоду на умови реструктуризації 1 жовтня – після того, як сплив період, коли інвестори могли отримати комісію за згоду.

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