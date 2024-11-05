Новости 5 ноября: сколько можно хранить дров без угрозы, многомиллионные активы МСЭК

Про дрова. Проголосованный Верховной Радой законопроект позволяет украинцам хранить 30 куб м сосновых дров или 15 куб м дубовых.

О МСЭК. Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало первые активы пятерых фигурантов, задействованных в криминальных схемах в Медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК).

Об угле. Прокуратура прекратила деятельность преступной организации, которая в течение 2021-2024 годов занималась незаконной добычей и реализацией каменного угля.

О Google. Спутниковые снимки с оборонной инфраструктурой Украины, которые были нанесены на обновленные карты Google, были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников.

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О свете. Кабинет министров добавил в перечень, к которым не будут применять отключение света до 1 июня 2025 года, объекты Сил безопасности и обороны и мобильных операторов.

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"Этот год не олимпийский, а суперолимпийский". Крупнейший картофельный фермер о дефиците и росте цен

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Владелец фермерского хозяйства "Аделаида" Сергей Рыбалко о том, сколько выращивается картофеля в Украине, о причинах его дефицита и сколько будет стоить второй хлеб.