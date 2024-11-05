Фігуранти корупційних схем у МСЕК: АРМА розшукало їхні перші багатомільйонні активи

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало перші активи п’ятьох фігурантів, задіяних у кримінальні схеми у Медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК).

Про це повідомила голова Нацагентства Олена Дума.

За її словами, Нацагентство залучене до виявлення та розшуку активів працівників лікарських установ, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, ВЛК та МСЕК, які були залучені до корупційних схем.

Зокрема, йдеться про факти підробки медичної документації для отримання статусу людини з інвалідністю особами призовного віку, що надавало їм можливість уникнути призову на військову службу.

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Працівники АРМА вже розшукали перші активи п’ятьох фігурантів цих кримінальних проваджень та їх оточення.

Зокрема, йдеться про 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси), 140 земельних ділянок, 30 автівок, у тому числі преміального класу.

Крім того, інспектори АРМА виявили корпоративні права на загальну суму понад 20 млн грн, мільйони гривень на рахунках в банках, зброю.

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Зазначається, що велика кількість з виявлених активів була набута фігурантами саме під час повномасштабної війни РФ проти України та оформлена на близьких їм осіб.

Інформацію про виявлені активи вже передано до правоохоронних органів.

Нагадаємо:

22 жовтня СБУ викрила керівницю Миколаївського обласного МСЕК Віру Бєлякову на корупційних схемах, пов’язаних з ухиленням від мобілізації. Під час обшуків у посадовиці виявили понад 450 тисяч доларів готівкою, а також колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами.

4 жовтня у керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи в робочому кабінеті виявили 100 тис. доларів, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти. Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів.

У Хмельницькій області правоохоронці викрили двох медиків, які створили схему з оформленням фіктивної інвалідності. Під час обшуків у зловмисників виявили 8 мільйонів гривень.

Правоохоронці викрили у Рівному масштабну схему ухилення від мобілізації через МСЕК, яку організували керівниця агентства нерухомості та медпрацівники. У ході майже 50 обшуків у підозрюваних та медпрацівників Рівного вилучили медичну документацію та грошові кошти на суму 14,5 млн гривень у різних валютах.

Правоохоронці викрили голову МСЕК Харкова, який разом з 12 спільниками, за 2-5 тис. доларів надавав чоловікам фіктивні документи для уникнення мобілізації. Правоохоронці провели 89 обшуків, під час яких вилучили документи, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, а також понад 500 тисяч доларів, майже 80 тисяч євро, понад 1 мільйон гривень та російські рублі.

На виконання рішень РНБО та президента уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.