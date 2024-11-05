В Україні затримали організацію, яка захопила шахту і незаконно добувала вугілля

Фото: Офіс Генпрокурора

Прокуратура припинила діяльність злочинної організації, яка протягом 2021-2024 років займалась незаконним видобутком та реалізацією кам’яного вугілля.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, учасники злочинної організації у вересні 2021 року, погрожуючи застосуванням фізичного насильство та підробивши офіційні документи, захопили територію однієї із шахт Донецької області.

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Як йдеться в повідомленні, до злочинного об’єднання входили фізично підготовлені громадяни, які відповідали за силове захоплення майнового комплексу та подальшу його охорону, а також особи, обізнані з видобутком вугілля і його реалізацією. Одним із активних учасників злочинної організації був голова селищної ради, на території якої вона діяла.

Підозрювані здійснювали незаконний видобуток кам’яного вугілля без спеціальних дозвільних документів та реалізовували товар через низку підприємств для населення та бюджетних організацій.

Така їх діяльність завдала державі понад мільярд гривень збитків.

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Правоохоронці провели на території м. Києва, Київської, Дніпропетровської та Донецької областей більше 20 обшуків за місцями проживання підозрюваних та інших осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності.

"Виявлено та вилучено понад 1,4 млн грн, засоби зв’язку, чорнову бухгалтерію, носії інформації, комп’ютерну техніку, 7 транспортних засобів, та інші речові докази, які підтверджують незаконну діяльність", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомили десятьом учасникам про підозру у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній, протидії законній господарській діяльності, підробленні та використанні підроблених документів, незаконному видобуванні корисних копалин.

Зазначається, що затримано організатора та вісім членів злочинної організації, ще один перебуває у розшуку. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо:

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