Забастовка работников Boeing завершена: последнее предложение одобрили

Работники авиастроительной компании Boeing проголосовали за принятие нового трудового договора и прекращение забастовки.

Об этом сообщает пресс-служба профсоюза.

Около 59% членов профсоюза проголосовали за соглашение, которое предусматривает повышение заработной платы на 38% в течение четырех лет и увеличение пенсионных взносов.

Сообщается, что работники могут начать возвращаться на заводы в Вашингтоне, Орегоне и Калифорнии уже в среду.

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Президент США Джо Байден поздравил обе стороны с тем, что они объединились, отметив, что хорошие контракты являются "ключом к росту американской экономики".

Хотя профсоюзные переговорщики одобрили предложение, предупредив, что еще один отказ может привести к потере достижений, достигнутых в течение недель коллективных переговоров, новый контракт все равно столкнулся с оппозицией.

Отмечается, что 41%, проголосовавших за отклонение соглашения, представляют значительную часть членов профсоюза, и будут настаивать на лучших условиях во время следующих переговоров о заключении контракта в 2028 году.

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Напомним:

Акции Boeing выросли на 2% после того, как американский авиастроитель повысил заработную плату около 33 000 бастующих, что стало последней попыткой прекратить разрушительную забастовку после того, как работники отклонили два предыдущих предложения.

Против последнего предложения Boeing проголосовали 64% рабочих, соответственно оно отклонено.

Boeing объявил о сокращении 10% от общего количества сотрудников.

Boeing и его крупнейший профсоюз возобновят переговоры по контракту, потому что продолжение забастовки, которая остановила производство самых популярных самолетов, будет стоить авиакомпании несколько миллиардов долларов.