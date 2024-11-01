Акції Boeing зростають, оскільки компанія запропонувала кращу зарплату для припинення страйку

Акції Boeing зросли на 2% після того, як американський авіабудівник підвищив заробітну плату близько 33 000 страйкарів, що стало останньою спробою припинити руйнівний страйк після того, як працівники відхилили дві попередні пропозиції.

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок, 4 жовтня, працівники голосуватимуть за пропозицію, яка передбачає підвищення заробітної плати до 38% протягом чотирьох років з 35% раніше, а також пропонує покращений бонус при підписанні контракту, але не задовольняє їхню ключову вимогу - повернення до пенсійної системи з визначеними виплатами.

Зазначається, що наразі не зрозуміло, як проголосують працівники, оскільки нова пропозиція викликала неоднозначну реакцію.

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Семитижневий страйк зупинив виробництво найбільш продаваних літаків Boeing 737 MAX, а також широкофюзеляжних 767 і 777, що призвело до збитків авіабудівника у розмірі 6 млрд дол у третьому кварталі і ускладнило зусилля генерального директора Келлі Ортберг з відновлення виробництва.

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Компанія Boeing залучила близько $21 мільярда через розширений продаж акцій, один із найбільших в історії публічних компаній, щоб стабілізувати свої фінанси і уникнути можливого зниження кредитного рейтингу.

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Проти останньої пропозиції Boeing проголосували 64% робітників, відповідно її відхилено.