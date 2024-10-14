Наслідки страйку в Boeing: компанія звільнить 17 тисяч працівників

Boeing оголосив про скорочення 10% від загальної кількості співробітників.

Про це повідомляє Reuters.

Гендиректор компанії Келлі Ортберг заявив, що значне скорочення необхідне "для узгодження із фінансовою реальністю" після того, як страйк працівників зупинив виробництво літаків 737 MAX, 767 і 777.

"У найближчі місяці ми плануємо скоротити розмір нашої загальної робочої сили приблизно на 10%. Ці скорочення включатимуть керівників, менеджерів і співробітників", – зазначив Ортберг.

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Один з керівників компанії Great Hill Capital Томас Гейз зазначив, що звільнення можуть чинити тиск на співробітників, аби припинити страйк.

"Працівники-страйкарі, які тимчасово не мають зарплати, не хочуть ставати безробітними працівниками, які постійно не мають зарплати", – зауважив Гейс. "Я б оцінив, що страйк буде вирішено протягом тижня, оскільки працівники не хочуть опинитися в наступній партії з 17 тисяч скорочень".

У третьому кварталі 2024 року очікується виторг в розмірі близько 17,8 млрд дол і чистий збиток на рівні 9,97 дол на акцію, а також негативний показник операційного грошового потоку в розмірі 1,3 млрд дол.

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Нагадаємо:

Міжнародна асоціація машинобудівників і аерокосмічних працівників заявила, що її переговори з Boeing перервалися, і подальших дат переговорів не заплановано.

Boeing та його найбільша профспілка відновлять переговори щодо контракту, бо продовження страйку, який зупинив виробництво найпопулярніших літаків, коштуватиме авіакомпанії кілька мільярдів доларів.