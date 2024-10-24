Страйк працівників Boeing продовжується: останню пропозицію компанії відхилено 

Проти останньої пропозиції Boeing проголосували 64% робітників, відповідно її відхилено.

Про це повідомляє Reuters.

Працівники Boeing проголосували за відхилення останньої пропозиції компанії для припинення страйку, що вдарило по антикризовому плану генерального директора Келлі Ортберга.

Проти угоди, яка передбачала підвищення заробітної плати на 35% протягом чотирьох років, проголосувала більшість.

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"Це погана новина для всіх – для Boeing, працівників, постачальників, клієнтів і навіть для національної економіки", – зазначив авіаційний консультант Скотт Гамільтон.

Після голосування лідери профспілки заявили, що готові негайно відновити переговори з Boeing щодо першого нового контракту з 2014 року.

Профспілка домагається підвищення заробітної плати на 40% і повернення пенсійного забезпечення з визначеними виплатами.

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"Я хочу повернутися за стіл переговорів. Boeing також повинен сісти за стіл переговорів. Сподіваюся, ми зможемо провести плідні дискусії з компанією і паном Ортбергом, щоб спробувати розв'язати цю проблему", – заявив провідний перемовник профспілки Джон Холден.

Відхилення пропозиції робітниками стала другою після того, як минулого місяця вони не погодились на пропозицію про підвищення заробітної плати на 25% протягом чотирьох років, що призвело до страйку.

Нагадаємо:

Страйкарі Boeing в середу 23 жовтня проголосували за нову контрактну пропозицію, яка передбачає підвищення заробітної плати на 35% протягом чотирьох років, що може покласти край дорогому п'ятитижневому страйку.

Boeing оголосив про скорочення 10% від загальної кількості співробітників.