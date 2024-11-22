"Газпромбанк" заговорил про первые проблемы за границей после новых санкций США

"Газпромбанк" предупредил клиентов, что из-за санкций США, введенных в отношении компании, возможны проблемы в работе карт платежной системы UnionPay за рубежом.

Об этом пишет российское издание Meduza со ссылкой на заявление банка.

"С 21 ноября могут наблюдаться сложности в работе карт платежной системы UnionPay за рубежом. Если вы находитесь за рубежом, рекомендуем использовать наличные средства", - заявили в банке.

После введения санкций "Газпромбанк" заявил, что ограничения Минфина США якобы не влияют на работу компании, а все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать "на всей территории России".

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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США 21 ноября ввело санкции против Газпромбанка и еще около 50 российских банков.

Напомним:

В 2022 году Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против России. Санкции включали примерно 2600 визовых ограничений для российских и белорусских чиновников, а также первые санкции против руководителей "Газпромбанка".

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Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в июне 2022 года призвал партнеров отключить от SWIFT российский "Газпромбанк".

Российский "Газпромбанк" с 27 января 2023 года прекратил трансграничные переводы в долларах США.

США ввели санкции против Газпромбанка, одного из немногих крупных российских кредиторов, который еще не попал в черный список, с целью ограничить возможности Кремля финансировать свои военные усилия.