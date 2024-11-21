США ввели санкції проти "Газпромбанка" РФ, що може позбавити його доступу до SWIFT

Getty Images

США запровадили санкції проти Газпромбанку, одного з небагатьох великих російських кредиторів, який ще не потрапив до чорного списку, з метою обмежити можливості Кремля фінансувати свої військові зусилля.

Про це повідомляє Financial Times.

Оголошений у четвер список фактично виключає державний "Газпромбанк", основний канал для російських платежів за енергоносії, та його шість міжнародних дочірніх компаній з глобальної фінансової системи.

За даними США, Росія використовувала "Газпромбанк" як канал для закупівлі військової техніки для війни в Україні, а також для виплат солдатам і компенсацій сім'ям загиблих у бойових діях.

Реклама:

Велика Британія та Канада запровадили санкції проти "Газпромбанку" в перші тижні війни у 2022 році.

Раніше США уникали наслідувати цей приклад, головним чином для того, щоб європейські країни могли продовжувати платити за постачання російського газу.

Санкції США закриють одне з небагатьох вікон, що залишилися в Росії для міжнародних банківських операцій, заборонивши Газпромбанку здійснювати операції в доларах.

Реклама:

США також запровадили санкції проти понад 50 невеликих російських банків і 40 реєстраторів цінних паперів, а також 15 технократів

Нагадаємо:

США розглядають можливість введення санкцій проти великого державного банку Росії – "Газпромбанку", який досі має доступ до міжнародної системи SWIFT і валютних розрахунків.