США ввели санкції проти "Газпромбанка" РФ, що може позбавити його доступу до SWIFT
США запровадили санкції проти Газпромбанку, одного з небагатьох великих російських кредиторів, який ще не потрапив до чорного списку, з метою обмежити можливості Кремля фінансувати свої військові зусилля.
Про це повідомляє Financial Times.
Оголошений у четвер список фактично виключає державний "Газпромбанк", основний канал для російських платежів за енергоносії, та його шість міжнародних дочірніх компаній з глобальної фінансової системи.
За даними США, Росія використовувала "Газпромбанк" як канал для закупівлі військової техніки для війни в Україні, а також для виплат солдатам і компенсацій сім'ям загиблих у бойових діях.
Велика Британія та Канада запровадили санкції проти "Газпромбанку" в перші тижні війни у 2022 році.
Раніше США уникали наслідувати цей приклад, головним чином для того, щоб європейські країни могли продовжувати платити за постачання російського газу.
Санкції США закриють одне з небагатьох вікон, що залишилися в Росії для міжнародних банківських операцій, заборонивши Газпромбанку здійснювати операції в доларах.
США також запровадили санкції проти понад 50 невеликих російських банків і 40 реєстраторів цінних паперів, а також 15 технократів
Нагадаємо:
США розглядають можливість введення санкцій проти великого державного банку Росії – "Газпромбанку", який досі має доступ до міжнародної системи SWIFT і валютних розрахунків.