Російський "Газпромбанк" не буде здійснювати перекази у доларах США: причина

Російський "Газпромбанк" із 27 січня припинить транскордонні перекази в доларах США - це пов'язано з одностороннім рішенням двох американських банків JPMorgan Chase Bank і Bank of New York Mellon припинити обслуговування його кореспондентських рахунків.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на пресслужбу банку.

За словами банку, обслуговування доларових рахунків і депозитів продовжиться.

"Це ніяк не вплине на роботу "Газпромбанку", обслуговування рахунків і депозитів наших клієнтів у доларах продовжиться в повному обсязі.

Усі зобов'язання перед клієнтами виконуються у всіх валютах, як і раніше, фізичні та юридичні особи мають безперервний доступ до своїх грошових коштів і сервісів", - кажуть у пресслужбі.

"Сталося тільки те, що два американські банки за своєю ініціативою з 27 січня закривають наші кореспондентські рахунки, і все", - заявили в банку.

Україна неодноразово закликала західних партнерів запровадити жорсткіші санкції проти російського "Газпромбанку" і відключити його від SWIFT.

Раніше журналісти з'ясували, що Росія виплачує заробітні плати та надбавки своїм солдатам, які ведуть війну проти України, через "Газпромбанк" - він досі уникає серйозних санкцій Заходу, зокрема і відключення від SWIFT.

Нагадаємо:

До десятого санкційного пакета ЄС проти Росії мають увійти потужні санкції проти російської індустрії ракет і безпілотників, закриття всіх шляхів обходу вже введених обмежень, нові персональні санкції та санкції проти енергетики, банківської сфери, медіа та телекомунікацій, металургії та інших сфер, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Він також закликав відключити більше російських банків від SWIFT, насамперед "Газпромбанк" і "Банк Санкт-Петербург", які залучені до фінансування війни.

Еконмічна правда