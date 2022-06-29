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Кулеба закликав відключити "Газпромбанк" від SWIFT

Середа, 29 червня 2022, 10:19 - Олексій Павлиш

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав партнерів відключити від SWIFT російський "Газпромбанк", який використовується одночасно для отримання європейської плати за нафту і газ і для виплат зарплат російським військовим.

Про це він написав у Twitter, відреагувавши на розслідування журналістів програми "Схеми".

"Українські журналісти-розслідувачі виявили, що російський "Газпромбанк" використовується як для отримання європейських платежів за газ і нафту, так і для виплати зарплат російським військам, які ведуть агресивну війну проти України.

Яка іронія. На "Газпромбанк" потрібно накласти санкції та відключити від SWIFT", - написав міністр.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Журналісти "Схем" виявили, що Росія виплачує заробітні плати та надбавки своїм солдатам, які ведуть війну проти України, через Газпромбанк – він досі уникає серйозних санкцій Заходу, зокрема і відключення від SWIFT.

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МЗС SWIFT Газпром Росія санкції
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