Кулеба закликав відключити "Газпромбанк" від SWIFT

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав партнерів відключити від SWIFT російський "Газпромбанк", який використовується одночасно для отримання європейської плати за нафту і газ і для виплат зарплат російським військовим.

Про це він написав у Twitter, відреагувавши на розслідування журналістів програми "Схеми".

"Українські журналісти-розслідувачі виявили, що російський "Газпромбанк" використовується як для отримання європейських платежів за газ і нафту, так і для виплати зарплат російським військам, які ведуть агресивну війну проти України.

Яка іронія. На "Газпромбанк" потрібно накласти санкції та відключити від SWIFT", - написав міністр.

Ukrainian investigative journalists have revealed that Russian Gazprom bank is used to both receive European payments for gas and oil and pay salaries to Russian troops waging an aggressive war against Ukraine. What an irony. Gazprom bank must be sanctioned and banned from SWIFT. https://t.co/X0vBJlqfik