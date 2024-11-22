Доллар впервые с марта 2022 года превысил 103 рубля на международном рынке

В пятницу курс рубля на международном рынке упал до нового минимума: доллар впервые с марта 2022 года достиг отметки 103,30 рубля, а евро поднялся до 108,38 рубля - самого высокого уровня за последние полтора месяца.

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

К 10:45 по киевскому времени доллар на спотовом рынке стоил 102,60 рубля, что означает падение рубля на 1,3%. Евро торговался по 108,10 рубля.

Эксперты связывают падение курса рубля с обострением геополитической напряженности между "Западом" и Россией.

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Рыночные игроки также продолжают оценивать последствия расширения санкций США в отношении одного из крупнейших банков РФ, "Газпромбанка", через который в последнее время проходили основные расчеты за поставляемый в Европу российский газ.

Среди других факторов - уменьшение поступления иностранной валюты из-за продажи российской нефти за рубли и усиление доллара на мировых рынках.

Напомним:

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Официальный курс доллара Центрального Банка России превысил 100 рублей, впервые с октября 2023 года.

Впервые за 2024 год 1 доллар в РФ оценили в более 100 рублей.

В октябре 2023 года под влиянием оттока иностранной валюты и сокращения профицита счета РФ курс доллара вырос отметки в 100 рублей.

США ввели санкции против Газпромбанка, одного из немногих крупных российских кредиторов, который еще не попал в черный список, с целью ограничить возможности Кремля финансировать свои военные усилия.