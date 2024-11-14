Курс долара в РФ уперше за рік досяг позначки в 100 рублів
Четвер, 14 листопада 2024, 14:47 -
Вперше за 2024 рік 1 долар в РФ оцінили у понад 100 рублів.
Про це випливає з даних сервісу Investing.com.
Станом на 14:31 американська валюта коштує 100,75 рубля. Востаннє курс долара вище 100 рублів було зафіксовано у жовтні 2023 року.
Ще у серпні цього року за долар потрібно було віддати близько 85,5 рублів. За 4 місяці російська валюта до долара знецінилася на 15 рублів.
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З червня 2022 року долар відносно рубля подорожчав майже удвічі - з 53 до 100 рублів на 14 листопада.
Нагадаємо:
У жовтні 2023 року під впливом відтоку іноземної валюти та скорочення профіциту поточного рахунку РФ курс долара зріс позначки у 100 рублів на ранкових торгах.
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