Центробанк РФ визнав курс долара вище 100 рублів
Вівторок, 19 листопада 2024, 17:25 -
Офіційний курс долара Центрального Банку Росії перевищив 100 рублів, вперше з жовтня 2023 року.
Про це повідомляє видання The Moscow Times.
ЦБ встановив курс долара на 20 листопада - 100,0348 рублів. Востаннє курс вище 100 рублів був 10 жовтня 2023 року.
Восени минулого року курс визначався на основі біржових торгів на Московській біржі.
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Через санкції США таких торгів на самій Мосбіржі по долару не проводять.
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Нагадаємо:
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Вперше за 2024 рік 1 долар в РФ оцінили у понад 100 рублів.
У жовтні 2023 року під впливом відтоку іноземної валюти та скорочення профіциту рахунку РФ курс долара зріс позначки у 100 рублів.
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