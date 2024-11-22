Украина получит 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка – Шмыгаль

Правительство приняло решение, которое позволит Украине получить 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, эти средства будут финансироваться США и партнерами. Деньги будут направлены на социальные и гуманитарные программы.

Шмыгаль напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила более 100 миллиардов долларов внешнего финансирования.

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Напомним:

Украина рассчитывает получить транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 миллиарда долларов в конце декабря.

Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках программы поддержки Ukraine Facility.

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Администрация президента Джо Байдена сообщила Конгрессу о намерении списать $4,65 миллиарда долга, который Украина задолжала США.