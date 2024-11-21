США планує списати 4,6 мільярда доларів боргу України — Bloomberg

Адміністрація президента Джо Байдена повідомила Конгресу про намір списати $4,65 мільярда боргу, який Україна заборгувала США.

Це випливає з листа, отриманого Bloomberg.

Цей крок є частиною низки заходів, спрямованих на посилення підтримки України напередодні інавгурації обраного президента Дональда Трампа.

Білий дім планує списати половину з $9 мільярдів кредиту, виділеного Україні в межах додаткового пакета на $60 мільярдів, ухваленого в квітні. Ідея цього кредиту була вперше запропонована Трампом під час його передвиборчої кампанії і стала ключовою зміною в законодавстві, внесеною республіканцями в Палаті представників. Однак адміністрація Байдена з самого початку вказувала, що частина цього боргу буде прощена.

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"Списання боргу, яке допоможе Україні досягти перемоги, відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, а також їхніх партнерів у ЄС, G7+ та НАТО", — йдеться в листі Державного департаменту до Конгресу від 18 листопада.

Цей крок є частиною ширшої стратегії Байдена щодо прискорення надання допомоги Україні до повернення Трампа в Білий дім у січні. Байден заявляв, що його пріоритетом є сприяння переговорам про мир між Росією та Україною. Водночас прихильники Києва побоюються, що Трамп може припинити надання допомоги в межах цих переговорів.

Нещодавно Байден погодився дозволити Україні використовувати американські далекобійні ракети для ударів по цілях у глибині Росії. У середу адміністрація оголосила про новий пакет військової допомоги на суму $275 мільйонів, який включає протипіхотні міни.

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Державний департамент підтвердив передачу листа до Конгресу та заявив, що дії адміністрації відповідають повноваженням, наданим Конгресом у рамках відповідного законодавства.