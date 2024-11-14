Україна розраховує наприкінці грудня отримати $1,1 мільярда від МВФ – Шмигаль

Україна розраховує отримати транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,1 мільярда доларів наприкінці грудня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми успішно завершили 5-й перегляд програми EFF наприкінці жовтня. Виконали всі структурні маяки для 6-го перегляду. За результатами поточної місії розраховуємо наприкінці грудня отримати наступний транш в розмірі 1,1 млрд доларів", - зазначив Шмигаль.

За його словами, в цьому контексті сторони обговорили подальшу імплементацію реформ, передбачених меморандумом щодо співпраці з МВФ, і прогрес України, який Фонд оцінює дуже високо.

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Глава уряду подякував команді Фонду за продовження повноцінної роботи місії в Києві, адже це, за його словами, допомагає краще розуміти нагальні потреби України.

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Нагадаємо:

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11 листопада стартувала робота місії Міжнародного валютного фонду для шостого перегляду програми співпраці з Україною.