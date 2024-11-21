Энергетики второй раз за сутки увеличили объем отключений света в Украине
В четверг 21 ноября в большинстве областей изменился объем применения мер ограничения потребления.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
В дальнейшем ограничения света будут применяться так:
- 14:00 - 19:00 - три очереди отключений (ранее было две очереди).
- 19:00 - 22:00 - одна очередь отключений.
Важно, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.
Актуальную информацию о графиках отключений можно узнать на сайте или официальных страницах местных облэнерго.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.Реклама:
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет
Напомним:
В четверг 21 ноября в Киеве и 16 областях Украины усилили ограничения света для потребителей.