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У Києві та 16 областях України посилили відключення світла

Четвер, 21 листопада 2024, 09:57 - Артур Крижний

У четвер 21 листопада у Києві та 16 областях України посилили обмеження світла для споживачів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, нові обмеження будуть діяти у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях у наступному вигляді:

  • 08:00 – 19:00 – дві черги відключень.
  • 19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу.

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Раніше, обмеження електропостачання були дещо легшими:

  • 7:00 — 11:00 — одна черга відключень.
  • 11:00 — 19:00 — дві черги відключень.
  • 19:00 — 22:00 — одна черга відключень.

енергетика
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Економічна правда
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