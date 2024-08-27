В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света

Yasno

Компания Yasno объяснила, что такое очереди отключения света и как они работают.

Данные приведены пресс-службой Yasno.

Очередь - это группа потребителей, которая потребляет определенное количество электроэнергии. В общем таких очередей 6.

Чем больше дефицит электроэнергии в системе, тем больше очередей потребителей выключают одновременно во время стабилизационных ограничений.

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Что означает количество очередей, которые ограничивают одновременно?

Если ограничивают только 1 очередь отключений, то это означает, что света у потребителей может не быть до 4 часов в сутки.

Если одновременно ограничивают 2 очереди отключений - 8 часов в сутки.

3 очереди отключений - 12 часов в сутки.

4 очереди отключений - более 12 часов, а также отключения в светло-серых зонах графиков.

Если ограничивают 5 или 6 очередей одномоментно, то это означает, что начались экстренные отключения света и графики не работают.

К какому количеству очередей применяют ограничения электроэнергии определяет "Укрэнерго". Далее каждый оператор систем распределения (облэнерго) отдельно определяет, какой график отключений применять в регионах и какие именно очереди отключать.

Важно отметить, что распределение на 6 очередей отключений используют в основном ДТЭК, Yasno и "Укрэнерго" в расчетах лимитов потребления для областей. В других облэнерго очередей отключений может быть больше или меньше.

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Ранее ЭП писала, что означают графики отключений: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

Экономическая правда.