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Укр / Рус

Для полного отказа от графиков отключений нужны недели – советник премьера

Вторник, 19 ноября 2024, 12:27 - Артур Крыжный

Ситуация со светом улучшится за несколько дней, а для полного отказа от графиков отключений нужны недели.

Такое мнение высказал советник премьер-министра Юрий Бойко в эфире "Киев24".

По его словам, произошли улучшения с электроснабжением в Одесском регионе: более 60% потребителей запитаны. В то же время там самый большой масштаб поражений.

"Мы рассчитываем за несколько дней существенно улучшить ситуацию с графиками. Если говорить о полном отказе от них, то боюсь, что для такого прогноза необходимо не дни, а недели", - рассказал он.

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Он добавил, что энергетики работают круглосуточно в три смены, чтобы быстро осуществить все ремонтные работы.

Напомним:

Графики отключения вернулись в Украину после массированного ракетного обстрела РФ 17 ноября.

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В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях адаптировали графики отключения света к ежедневным изменениям в энергосистеме.

Несколько облэнерго сообщили об отмене графиков почасовых отключений (ГПВ) электроэнергии, введенных НЭК "Укрэнерго" с 6:00 до 23:00 вторника 19 ноября.

энергетика
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