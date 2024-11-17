Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК: "пошкодження серйозні"

У неділю 17 листопада ворог здійснив масовану атаку на енергетику України, зокрема серйозно пошкодив обладнання теплоелектростанцій ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, додали у пресслужбі.

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Енергокомпанія зазначила, що це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік.

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

Нагадаємо:

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У Київській, Донецькій, Дніпропетровській областях, а також у місті Київ вводять екстрені відключення світла.

Росіяни зранку 17 листопада завдають масований ракетний удар по українській енергетиці.