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Енергетики скасували відключення світла в 6 областях України

Вівторок, 19 листопада 2024, 11:57 - Артур Крижний

Кілька обленерго повідомили про скасування графіків погодинних відключень (ГПВ) електроенергії, запроваджених НЕК "Укренерго" з 6:00 до 23:00 вівторка 19 листопада.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Скасування графіків із 7:00 "до окремого розпорядження "Укренерго" анонсовали "Волинь-", "Рівне-", "Львів-", "Закарпаття-" і "Прикарпаттяобленерго".

Також обмеження скасували в "Тернопільобленерго", де відключення продовжують застосовуватись лише в кількох громадах Чортківського району через мережеві обмеження.

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У цих же областях графіки були скасовані й у понеділок 18 листопада.

Інші обленерго не повідомляють про будь-які зміни в графіках відключень.

енергетика електроенергія
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Економічна правда
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