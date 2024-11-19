Для Києва та двох областей змінили графіки відключення світла

У Києві, Київщині та Дніпропетровщині адаптували графіки відключення світла до щоденних змін в енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Відтепер, графік буде складатись з двох зон: світла – електрика є. Темна зона – світло відсутнє.

Графік відключень публікуватимуть щодня. Їх можна подивитися за запитом у телеграм-ботах або на сайті ДТЕК.

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"Старі графіки зі світло-сірими зонами залишаться на сайті вашого оператора системи розподілу. Ви зможете їх використовувати, якщо вони для вас більш звичні", - додали у ДТЕК.

В разі змін в графіках та роботі енергосистеми енергетики оперативно попередять про це.