Для Києва та двох областей змінили графіки відключення світла
У Києві, Київщині та Дніпропетровщині адаптували графіки відключення світла до щоденних змін в енергосистемі.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Відтепер, графік буде складатись з двох зон: світла – електрика є. Темна зона – світло відсутнє.
Графік відключень публікуватимуть щодня. Їх можна подивитися за запитом у телеграм-ботах або на сайті ДТЕК.
"Старі графіки зі світло-сірими зонами залишаться на сайті вашого оператора системи розподілу. Ви зможете їх використовувати, якщо вони для вас більш звичні", - додали у ДТЕК.
В разі змін в графіках та роботі енергосистеми енергетики оперативно попередять про це.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.Реклама:
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло