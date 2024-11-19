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Для Києва та двох областей змінили графіки відключення світла

Вівторок, 19 листопада 2024, 11:23 - Артур Крижний

У Києві, Київщині та Дніпропетровщині адаптували графіки відключення світла до щоденних змін в енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Відтепер, графік буде складатись з двох зон: світла – електрика є. Темна зона – світло відсутнє.

Графік відключень публікуватимуть щодня. Їх можна подивитися за запитом у телеграм-ботах або на сайті ДТЕК.

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"Старі графіки зі світло-сірими зонами залишаться на сайті вашого оператора системи розподілу. Ви зможете їх використовувати, якщо вони для вас більш звичні", - додали у ДТЕК.

В разі змін в графіках та роботі енергосистеми енергетики оперативно попередять про це.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області

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Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

енергетика електроенергія
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