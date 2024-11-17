В КГВА не исключают введения графиков отключений света в Киеве

Не исключено, что в Киеве могут ввести графики стабилизационных отключений света.

Об этом сообщил представитель КГВА Михаил Шаманов в телемарафоне.

Он напомнил, что энергетики во время атаки РФ утром 17 ноября сообщили о превентивных отключениях, чтобы не перегружать систему. Впоследствии были введены экстренные отключения.

"Не исключено, что в будущем могут быть применены стабилизационные отключения (в Киеве - ЭП). Все это зависит от анализа нашей энергосистемы", - рассказал он.

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Столица является частью объединенной энергосистемы, поэтому такой сценарий не исключают, отметил он.

"Оперативно энергетики начали устранять последствия, но как мы будем жить дальше можно сказать после анализа всей ситуации", - добавил Шаманов.

Справка. Экстренные отключения света применяют, когда в Укрэнерго возникает потребность дополнительно сбалансировать энергосистему. Во время экстренных отключений свет может отсутствовать неопределенное время. Реклама: Стабилизационные отключения света - прогнозируемые и происходят по заранее составленным графикам, которые размещены на сайте оператора системы распределения.

Напомним:

По указанию "Укрэнерго" в Одесской области ввели экстренные отключения света.

В ночь на воскресенье был зафиксирован взлет до семи бортов Ту-95мс, из российского Оленегорска. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны. Атака длилась около часа, целью была украинская энергетика.

В воскресенье 17 ноября враг совершил массированную атаку на энергетику Украины, в частности серьезно повредил оборудование теплоэлектростанций ДТЭК.

В Киевской, Донецкой, Днепропетровской областях, а также в городе Киев вводят экстренные отключения света.

В Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях отменили экстренные отключения света.