В КГВА не исключают введения графиков отключений света в Киеве
Не исключено, что в Киеве могут ввести графики стабилизационных отключений света.
Об этом сообщил представитель КГВА Михаил Шаманов в телемарафоне.
Он напомнил, что энергетики во время атаки РФ утром 17 ноября сообщили о превентивных отключениях, чтобы не перегружать систему. Впоследствии были введены экстренные отключения.
"Не исключено, что в будущем могут быть применены стабилизационные отключения (в Киеве - ЭП). Все это зависит от анализа нашей энергосистемы", - рассказал он.
Столица является частью объединенной энергосистемы, поэтому такой сценарий не исключают, отметил он.
"Оперативно энергетики начали устранять последствия, но как мы будем жить дальше можно сказать после анализа всей ситуации", - добавил Шаманов.
Справка. Экстренные отключения света применяют, когда в Укрэнерго возникает потребность дополнительно сбалансировать энергосистему. Во время экстренных отключений свет может отсутствовать неопределенное время.Реклама:
Стабилизационные отключения света - прогнозируемые и происходят по заранее составленным графикам, которые размещены на сайте оператора системы распределения.
Напомним:
По указанию "Укрэнерго" в Одесской области ввели экстренные отключения света.
В ночь на воскресенье был зафиксирован взлет до семи бортов Ту-95мс, из российского Оленегорска. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны. Атака длилась около часа, целью была украинская энергетика.
В воскресенье 17 ноября враг совершил массированную атаку на энергетику Украины, в частности серьезно повредил оборудование теплоэлектростанций ДТЭК.
В Киевской, Донецкой, Днепропетровской областях, а также в городе Киев вводят экстренные отключения света.
В Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях отменили экстренные отключения света.