На Одещині запровадили екстрені відключення світла

За вказівкою "Укренерго" в Одеській області запровадили екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Одещина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначили, що роблять все можливе, щоб усунути наслідки масованої атаки російських окупантів.

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"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати", - підсумували в енергокомпанії.

Нагадаємо:

У ніч на неділю було зафіксовано зліт до семи бортів Ту-95мс, з російського Оленєгорська. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни. Атака тривала близько години, ціллю була українська енергетика.

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У неділю 17 листопада ворог здійснив масовану атаку на енергетику України, зокрема серйозно пошкодив обладнання теплоелектростанцій ДТЕК.

У Київській, Донецькій, Дніпропетровській областях, а також у місті Київ вводять екстрені відключення світла.