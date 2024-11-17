Енергетики скасували екстрені відключення світла у Києві та кількох областях

У Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях скасували екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Київ, Київська, Дніпропетровська, Донецька області: екстрені відключення скасовані", - заявили в пресслужбі.

У разі змін, енергетики оперативно про це проінформують.

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Водночас про скасування екстрених відключень на Одещині не повідомили.

Нагадаємо:

За вказівкою "Укренерго" в Одеській області запровадили екстрені відключення світла.

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У ніч на неділю було зафіксовано зліт до семи бортів Ту-95мс, з російського Оленєгорська. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни. Атака тривала близько години, ціллю була українська енергетика.

У неділю 17 листопада ворог здійснив масовану атаку на енергетику України, зокрема серйозно пошкодив обладнання теплоелектростанцій ДТЕК.

У Київській, Донецькій, Дніпропетровській областях, а також у місті Київ вводять екстрені відключення світла.