Правительство утвердило дату начала выплаты "тысячи Зеленского"

Правительство приняло решение с 1 декабря запустить программу зимней "еПоддержки": каждый украинец сможет получить тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня принимаем решение, которое является частью зимней поддержки украинских семей. По инициативе президента Владимира Зеленского с 1 декабря каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров", - сообщил он.

По словам Шмыгаля, правительство 15 ноября принимает порядок реализации этого проекта: будут определять, как, где и когда можно получить средства и куда можно будет их потратить.

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"Поскольку программа касается не только взрослых, но и детей, то определяем также, как один из родителей сможет заказать выплату для своего ребенка", - продолжил он.

Шмыгаль рассказал, куда можно потратить средства:

На лекарства, книги, одежду, автобусные и железнодорожные билеты, на оплату коммунальных услуг и прочее.

Поддержку украинской армии через перечисление средств на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерского фонда.

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Напомним:

Украинцы, которые не имеют доступа к "Дії", смогут получить тысячу от Зеленского через отделение "Укрпочты".

Украинцы смогут потратить средства, начисленные по программе зимней "єПідтримки", на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства.

Правительство предлагает рассчитывать на неиспользованные средства из Фонда безработицы для выплаты "тысячи Зеленского".