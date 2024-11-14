Кабмин рассчитывает взять средства на "тысячу Зеленского" из Фонда безработицы – Пидласа

Правительство предлагает рассчитывать на неиспользованные средства из Фонда безработицы для выплаты "тысячи Зеленского".

Об этом сообщила глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа в интервью Forbes Ukraine.

"Предложение правительства - пока рассчитывать на деньги от Фонда безработицы. В начале 2024 года этот фонд перечислил 10 млрд грн в спецфонд государственного бюджета для выполнения программ Минэкономики на поддержку бизнеса", - рассказала она.

Пидласа отметила, что эти 10 млрд грн в бюджете 2024 года распределили на программы компенсации стоимости покупки сельхоз техники и оборудования отечественного производства (1 млрд грн), индустриальные парки (1 млрд грн), "инвест-няни" (3 млрд грн), компенсацию расходов за гуманитарное разминирование (2 млрд грн) и национальный кэшбек (3 млрд грн).

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Из 10 млрд грн остались неиспользованными 9,3 млрд. Из этих средств будут покрывать "тысячу" до конца 2024-го.

"Правительство ко второму чтению дополнительно предложило остаток из Фонда безработицы, который сформируется на конец уже этого года, также использовать на те же программы поддержки бизнеса, в частности на "тысячу". Ориентировочно этот остаток составит 5 млрд грн", - заявила она.

В то же время она не рассчитывает, что 1000 грн поддержки возьмет 30 млн человек. Ее оценка, что к программе присоединится менее 15 млн человек, потому что пока непонятно, как "тысяча" будет начисляться детям. "Если на карточку родителей, то 15 млн - реалистичная оценка", - подытожила она.

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Напомним:

Украинцы, которые не имеют доступа к "Дії", смогут получить тысячу от Зеленского через отделение "Укрпочты".

Украинцы смогут потратить средства, начисленные по программе зимней "єПідтримки", на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства.

В сети распространяются ссылки на фейковые аккаунты Министерства социальной политики, которые якобы обещают выплаты 1000 гривен от государства.