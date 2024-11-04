"Тисячу Зеленського" можна буде отримати не лише в "Дії"

Українці, які не мають доступу до "Дії", зможуть отримати тисячу від Зеленського через відділення "Укрпошти".

Про це розповіла пресслужба Мінекономіки журналісту УНН.

"Наразі також розробляється механізм отримання коштів єПідтримки через відділення Укрпошти — для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до Дії. Ці кошти не будуть оподатковуватися", – повідомили у відомстві.

Передбачається, що механізм програми єПідтримка буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни всіх категорій по всій країні.

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"Ми не можемо передбачити, які саме обʼєкти і міста росіяни можуть обстрілювати, і де люди потребуватимуть допомоги найбільше. Виняток становитимуть тільки ті громадяни, які виїхали за кордон", – розповіли в Мінекономіки.

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Нагадаємо:

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Українці матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою зимової "єПідтримки", на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва.

У мережі ширяться посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1000 гривень від держави.