Авиакомпания Ryanair готова первой зайти в Крым после деоккупации

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявила, что в прошлом году подписали с авиакомпанией Ryanair меморандум о сотрудничестве относительно будущего Крыма.

Об этом она заявила во время мероприятия "Украина 2050. Диалоги о будущем", пишет NV.

"Гендиректора Ryanair сказали, что после того, как Крым будет деоккупирован, когда будет обеспечена безопасность, они готовы первыми заходить в Крым, восстанавливать авиасообщение. Это вопрос туристического потенциала, чтобы это были не просто койкоместа в Крыму, как мы это помним, а это вопрос того, чтобы заходили крупные сетевые структуры", - сказала она.

В то же время Ташева подчеркнула, что без развития инфраструктуры и восстановления безопасности очень сложно говорить об инвестициях, которые могли бы идти на территорию полуострова.

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Справка. Ryanair - это крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Основана в Ирландии.

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Напомним:

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Полеты в одном из украинских аэропортов - "Львов" или "Борисполь" - могут возобновить до конца января 2025 года.

Полеты гражданской авиации над Украиной были полностью закрыты 24 февраля 2022 года.

В апреле 2023 года Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) в своем прогнозе до 2029 года предусматривает, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы сохранятся.

В октябре того же года, международный аэропорт "Борисполь" заявил, что готов начать принимать самолеты уже через месяц после окончания войны.

В ноябре 2023 года руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что в Украине еще до завершения войны, вероятно, откроют один из гражданских аэропортов.

Компания "Супернова Эйрлайнз" получила права на эксплуатацию воздушных линий Львов - Прага и Киев - Прага с частотой 7 рейсов в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок.

Министерство развития общин совместно с руководителями международных аэропортов представили дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения.