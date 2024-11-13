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В Украине отменили ограничения электроэнергии для бизнеса и не прогнозируют их на четверг

Среда, 13 ноября 2024, 18:11 - Виктор Волокита

В Украине отменили временные ограничения мощности электроэнергии для бизнеса и промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". 

"Замечания к работе оборудования маневровой генерации устранены. Завтра, 14 ноября, применение мер ограничения не прогнозируется", - говорится в сообщении. 

В Укрэнерго также призывают бизнес активнее импортировать электроэнергию во избежание ограничений в будущем. 

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Напомним:

Из-за дефицита мощности в энергосистеме, на территории Украины вводят графики ограничения мощности (ГОП).

В среду, 13 ноября, в Киеве ограничат потребление электроэнергии для бизнеса.

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В течение дня 13 ноября действуют ограничения электроэнергии для промышленности, но вечером их отменят.

Укрэнерго электроэнергия
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