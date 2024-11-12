Всі розділи
Укр / Рус

В Україні повертаються відключення світла: поки що для підприємств

Вівторок, 12 листопада 2024, 22:38 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty images

Через дефіцит потужності в енергосистемі, на території декількох областей вводять графіки обмеження потужності (ГОП).

Про це повідомляє пресслужба "Прикарпаттяобленерго".

Як повідомляють, графіки обмежень потужності (ГОП) – це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання.

Такі обмеження почнуть діяти для підприємств Івано-Франківщини та на Волині з 13 листопада у обсязі 5 черг. Графіки будуть введені з 07:00 до 20:00.

Реклама:

Причиною введення обмежень є пошкодження критичної інфраструктури росіянами та зниження температури повітря.

За інформацією джерел ЕП, подібні обмеження запровадять у інших областях країни.

енергетика електроенергія
Реклама:
Матеріали за темою
ЄС може збільшити постачання газу зі США в обмін на відмову Трампа від мит 12 листопада 2024, 15:58
У Польщі запустили найбільшу в країні газову електростанцію 12 листопада 2024, 12:27
"Укргідроенерго" вирішило захистити Кременчуцьку ГЕС від дронів за 1 мільярд 12 листопада 2024, 09:57
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті