В Україні повертаються відключення світла: поки що для підприємств

Getty images

Через дефіцит потужності в енергосистемі, на території декількох областей вводять графіки обмеження потужності (ГОП).

Про це повідомляє пресслужба "Прикарпаттяобленерго".

Як повідомляють, графіки обмежень потужності (ГОП) – це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання.

Такі обмеження почнуть діяти для підприємств Івано-Франківщини та на Волині з 13 листопада у обсязі 5 черг. Графіки будуть введені з 07:00 до 20:00.

Реклама:

Причиною введення обмежень є пошкодження критичної інфраструктури росіянами та зниження температури повітря.

За інформацією джерел ЕП, подібні обмеження запровадять у інших областях країни.