В Україні повертаються відключення світла: поки що для підприємств
Вівторок, 12 листопада 2024, 22:38 -
Через дефіцит потужності в енергосистемі, на території декількох областей вводять графіки обмеження потужності (ГОП).
Про це повідомляє пресслужба "Прикарпаттяобленерго".
Як повідомляють, графіки обмежень потужності (ГОП) – це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання.
Такі обмеження почнуть діяти для підприємств Івано-Франківщини та на Волині з 13 листопада у обсязі 5 черг. Графіки будуть введені з 07:00 до 20:00.
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Причиною введення обмежень є пошкодження критичної інфраструктури росіянами та зниження температури повітря.
За інформацією джерел ЕП, подібні обмеження запровадять у інших областях країни.
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