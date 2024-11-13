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Энергетики анонсировали отмену отключений для промышленности

Среда, 13 ноября 2024, 11:28 - Артур Крыжный

В течение дня 13 ноября действуют ограничения электроэнергии для промышленности, но вечером их отменят.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Вечером, после устранения замечаний к работе оборудования - ограничения будут отменены", - говорится в сообщении.

В энергокомпании призвали рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления и призвали бизнес импортировать электричество, чтобы избежать вынужденных ограничений мощности.

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В то же время, напомнили в "Укрэнерго", что никаких ограничений для бытовых потребителей не предвидится.

Напомним:

Из-за дефицита мощности в энергосистеме, на территории Украины вводят графики ограничения мощности (ГОП).

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В среду, 13 ноября, в Киеве ограничат потребление электроэнергии для бизнеса.

энергетика
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Экономическая правда
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