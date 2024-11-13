В "Укрэнерго" объяснили причины отключений света для промышленности
Энергетики назвали три основные причины ограничения электроэнергии для промышленности: погода, импорт и снижение генерации.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Отмечается, что графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса ввели, в частности, из-за краткосрочного снижения мощности маневровой генерации.
Кроме того, свою роль сыграло существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии и низкая эффективность работы солнечных электростанций в облачную погоду.
Напомним:
Из-за дефицита мощности в энергосистеме, на территории Украины вводят графики ограничения мощности (ГОП).
В среду, 13 ноября, в Киеве ограничат потребление электроэнергии для бизнеса.
В течение дня 13 ноября действуют ограничения электроэнергии для промышленности, но вечером их отменят.