В "Укрэнерго" объяснили причины отключений света для промышленности

Энергетики назвали три основные причины ограничения электроэнергии для промышленности: погода, импорт и снижение генерации.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса ввели, в частности, из-за краткосрочного снижения мощности маневровой генерации.

Кроме того, свою роль сыграло существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии и низкая эффективность работы солнечных электростанций в облачную погоду.

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Напомним:

Из-за дефицита мощности в энергосистеме, на территории Украины вводят графики ограничения мощности (ГОП).

В среду, 13 ноября, в Киеве ограничат потребление электроэнергии для бизнеса.

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В течение дня 13 ноября действуют ограничения электроэнергии для промышленности, но вечером их отменят.