Экс-руководителю метро Киева объявлено подозрение за подтопление тоннелей: его ищут

Бывшему руководителю КП "Киевский метрополитен" Виктору Брагинскому сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к подтоплениям между "Демеевской" и "Лыбедской" станциями.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, экс-руководитель не оценивал риски чрезвычайных ситуаций в столичной подземке и не организовал надлежащий контроль за состоянием конструкций на отдельных участках линии. В частности, не были созданы комиссии для специальных обследований метрополитена, что привело к разрушению элементов тоннелей.

Из-за этих недостатков в тоннелях между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" появились трещины, стала проникать вода на перегоны, нарушилась целостность гидроизоляции. Из-за этого 8 декабря 2023 года городские власти остановили движение на части линии.

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Экспертиза установила, что эксплуатация тоннелей не соответствует строительным нормам, а убытки от халатности чиновника с декабря 2023 года до марта 2024 года составляют более 138 миллионов гривен. От закрытия участка метро предприятие также недополучило почти 26 миллионов гривен.

Сейчас принимаются меры для установления места пребывания подозреваемого.

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Теремки и Голосеев без метро. Что случилось с "синей" веткой метрополитена

Напомним:

Аварийная ситуация, которая возникла между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", произошла из-за несоблюдения технологий строительства 15 лет назад.

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта после расследования журналистов написал заявление на увольнение.

Подольская окружная прокуратура объявила подозрение о служебной халатности двум должностным лицам Киевского метрополитена из-за затопления синей ветки между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

В четверг 12 сентября восстановят полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" - "Теремки" синей ветки метро Киева.