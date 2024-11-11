Бизнес просит немедленно восстановить бронирование и определение критичности предприятий

Бизнес-ассоциации призывают власти Украины восстановить определение критичности для предприятий и заблокированное бронирование работников.

Об этом говорится в совместном заявлении бизнес-ассоциаций Украины, которое опубликовано на сайте Союза резидентов "Дія.City".

"Сегодня, в условиях беспрецедентных вызовов, нам критически важно создать стабильные условия для работы бизнеса", - говорится в сообщении.

По замыслу, это позволит поддерживать производство жизненно необходимых товаров, предоставлять качественные услуги населению, обеспечить логистику и поддержку экспорта, а как результат - сохранить рабочие места и обеспечить своевременную уплату налогов в бюджет.

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Для обеспечения достаточного уровня поступлений в бюджеты разных уровней, союзы сформировали четыре важных шага, которые ожидают от государства:

Необходимо немедленно восстановить и ускорить процесс признания предприятий критически важными для экономики, обеспечения жизнедеятельности населения и национальной безопасности.

Необходимо немедленно разблокировать искусственную задержку в процедуре бронирования в бумажной и/или электронной форме или средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (еБронирование).

Предоставить бизнес-сообществу развернутые результаты проверки реестра критически важных предприятий и в случае необходимости изменений в перечне компаний или критериев, обоснование предложений изменений.

Предоставить бизнес-сообществу развернутые результаты проверки реестра критически важных предприятий и в случае необходимости изменений в перечне компаний или критериев, обоснование предложений изменений. Обсудить потенциальные изменения в процедуры или критерии оценки критичности предприятий и бронирования.

"Мы призываем к срочной встрече представителей власти с бизнес-сообществами для детального обсуждения указанных вопросов и нахождения оптимальных решений. Только постоянный и публичный диалог между бизнесом и властью является единственным путем к эффективному решению общих вызовов и повышению взаимного доверия", - добавили в обращении.

В обращении приняли участие Diia.City United, Союз украинских предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Ассоциация IT Ukraine, Международное бизнес-сообщество Board, объединение участников Коалиции бизнес-сообществ за модернизацию Украины.

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Напомним:

9 октября президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

23 октября Кабинет министров изменил порядок определения критически важных предприятий, позволив проверять их на соответствие установленным критериям.

На сайте "Дії" приостановили возможность бронирования работников от мобилизации как минимум до 15 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство относительно предложенных Минэкономики моделей экономического бронирования, назвав их несправедливыми.

Правительство протокольным решением согласовало частичное восстановление бронирования для военнообязанных.

Правительство Украины готовится ввести новые правила для определения критичности предприятий и необходимости бронирования их работников.