Шмигаль обіцяє створити нові параметри бронювання і критичності підприємств після аудиту

Уряд України готується запровадити нові правила для визначення критичності підприємств та необхідності бронювання їхніх працівників.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі триває аудит критичних підприємств. Чинні критерії визначення критичності підприємств дозволили певні зловживання.

"Закінчимо аудит швидше, ніж до 15 листопада, і запровадимо абсолютно прозорі, чіткі, однозначні, без суб'єктивізму, параметри бронювання. Вони не змінять критично ту систему, ту постанову, яка є, але вони дадуть можливість чіткіше визначати критичність підприємств і необхідність бронювання тих чи інших працівників", - сказав Шмигаль.

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Прем'єр навів приклад майбутніх змін: введуть обов’язкову мінімальну зарплату для можливості бронювання, замість середнього показника по регіону.

"Плюс якісь інші параметри, які не передбачають можливості люфту. Бо саме в цих можливостях люфту і проявився фрод, який влітку призвів до аномальної кількості бронювань. Коли ми провели перший аудит, то побачили, що забронювалися люди, які платять податки із заробітної плати, меншої за мінімальну, які не оновили своїх даних. Такі моменти необхідно виключити", - додав він.

Прем'єр наголосив, що це питання дуже чутливе, оскільки необхідно знайти баланс між економікою, яка працює, і потребами Сил оборони.

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Нагадаємо:

9 жовтня президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

23 жовтня Кабінет міністрів змінив порядок визначення критично важливих підприємств, дозволивши перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.

На сайті "Дії" призупинили можливість бронювання працівників від мобілізації як мінімум до 15 листопада.

Уряд протокольним рішенням погодив часткове відновлення бронювання для військовозобовʼязаних.