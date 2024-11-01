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В Киеве подключили к теплу большинство жилых домов коммунальных компаний

Пятница, 1 ноября 2024, 15:58 - Артур Крыжный

По состоянию на утро 1 ноября уже 4 161 жилой дом, или 60% от общего количества зданий, обслуживаемых коммунальными жилищными организациями, уже получают отопление.

Об этом пишет пресс-служба КГГА со ссылкой на слова заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

По его словам, значительно ниже показатель подключения, а именно 13%, в домах ЖСК, ОСМД и ведомственных домах, которым начинают подавать тепло по их индивидуальным заявкам.

"Видим, что температура воздуха существенно снижается. Поэтому я прошу руководителей ОСМД, ЖСК и других ответственных лиц не медлить и обращаться к теплоснабжающим организациям для своевременного подключения зданий", - отметил Петр Пантелеев.

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Напомним:

С 14 октября столица начала отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города.

С 30 октября в Киеве начали отопительный сезон для жилых домов.

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Подключение многоэтажек Киева к отоплению продлится до 7 дней, ведь резкое увеличение тепловой нагрузки может привести к аварийным повреждениям.

Киев
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Экономическая правда
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