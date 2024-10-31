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Кличко пояснив, чому неможливо швидко увімкнути опалення в оселях Києва

Четвер, 31 жовтня 2024, 11:52 - Артур Крижний

Підключення багатоповерхівок Києва до опалення триватиме до 7 днів, адже різке збільшення теплового навантаження може призвести до аварійних пошкоджень.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Багатоповерхівки підключають до системи теплопостачання поступово: станом на ранок 31 жовтня вже 16% житлового фонду столиці (1617 багатоповерхівок) отримали опалення.

"Підключення до тепла всіх будинків триватиме до 7 днів, адже у столиці функціонує одна з найбільших систем централізованого теплопостачання у Європі - 2,7 тис. км тепломереж, теплоелектроцентралі, 160 задіяних в опалювальному процесі котелень", - розповів Кличко.

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Він пояснив, що увімкнення опалення у коротші терміни технологічно неможливе, бо різке збільшення теплового навантаження може призвести до аварійних пошкоджень.

Крім осель мешканців столиці, наразі до опалення під'єднано 92% (418) шкіл, 88% (472) дитсадків, а також 79% (277) лікувальних закладів.

Нагадаємо:

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З 14 жовтня столиця розпочала опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

Із 30 жовтня у Києві розпочали опалювальний сезон для житлових будинків.

Київ тепло
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