Лященко уходит с должности главы УЗ: кто может возглавить компанию

Председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко покидает пост, предприятие скорее всего возглавит другой член правления Александр Перцовский.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"В наблюдательный совет АО "Укрзализныця" поступило заявление от Евгения Лященко о досрочном прекращении полномочий председателя правления. Наблюдательный совет намерен рассмотреть заявление в ближайшие дни и принять все необходимые решения в соответствии с действующими процедурами", - говорится в заявлении.

Лященко возглавил УЗ в марте 2023 года сроком на два года, до марта 2025 года. Он заменил на этом посту Александра Камышина, который стал министром Министерства стратегических отраслей промышленности, а ныне является членом наблюдательного совета УЗ.

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До назначения главой УЗ Лященко был членом правления предприятия по финансовому направлению.

Напоминаем:

АО "Укрзализныця" в июле-августе 2024 года понесла убытки 600-700 млн грн и ожидает небольшой убыток по итогам 2024 года, несмотря на прибыльную работу в первой половине года.

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"Укрзализныця" до конца года планирует получить до 4 миллиардов гривен от внедрения новых тарифов на перевозку грузов.