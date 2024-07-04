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В УЗ розповіли, скільки втратить бізнес від нових тарифів на перевезення, а компанія - заробить

Четвер, 4 липня 2024, 10:57 - Артур Крижний

"Укрзалізниця" до кінця року отримає до 4 мільярдів гривень від впровадження нових тарифів на перевезення вантажів.

Про це розповів голова УЗ Євген Лященко в інтерв'ю Forbes.

"Залежно від того, коли рішення приймуть, близько 3–4 млрд грн до кінця року", - заявив він.

Водночас для бізнесу витрати сумарно можуть зрости десь на 7%.

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За словами Лященко, компанія вже подала відповідно пропозицію по "гармонізації тарифів" і очікує її схвалення. 

Нагадаємо:

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Економічна правда.

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