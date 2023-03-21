Кабмін призначив нового керівника "Укрзалізниці"
Кабінет міністрів достроково припинив повноваження голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, якого Рада призначила головою Мінстратегпрому, новим головою УЗ призначили члена правління Євгена Лященка.
Про це йдеться у розпорядженні уряду від 21 березня.
Кабмін достроково припинив повноваження Камишіна як голови правління УЗ та Лященка як члена правління УЗ.
Водночас Лященка призначили з 23 березня 2023 року головою правління УЗ строком на два роки.
Кабмін уповноважив голову наглядової ради компанії підписати контракт із Лященком.
Віце-прем'єр - міністр міністр із відновлення України Олександр Кубраков заявив, що перед Лященком поставлені три ключові задачі.
"Перша - продовження реформи УЗ, а саме виділення окремих бізнес-вертикалей відповідно до сфери діяльності (пасажирська, вантажна, виробнича та інфраструктурна) і відповідність до європейського законодавства, особливо в питаннях безпеки та інклюзивності.
Друга - виконання інвестиційної програми - розвиток експортних шляхів та створення необхідної інфраструктури, електрифікація необхідних залізничних ділянок тощо. Третя - вихід компанії на беззбитковість. Тут вже ухвалений План необхідних заходів та є воля на виконання", - написав Кубраков у Facebook.
Він додав, що до призначення головою УЗ Лященко займав посаду члена правління залізниці і відповідав за фінансовий блок питань у компанії.
Нагадаємо:
Верховна Рада призначила колишнього очільника "Укрзалізниці" Олександра Камишіна новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.
Верховна Рада на засіданні 20 березня відправила у відставку 3 міністрів – міністра освіти і науки, міністра з питань стратегічних галузей промисловості та міністра цифрової трансформації.
Зокрема, депутати проголосували за звільнення Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
18 березня прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що міністром освіти планується призначити Оксена Лісового, а міністром стратегічних галузей промисловості – Олександра Камишіна.
Голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін 27 лютого оголосив, що подає у відставку - він заявив, що очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.
3 березня Камишін отримав посаду позаштатного радника президента Володимира Зеленського.
Економічна правда