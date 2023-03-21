Кабмін призначив нового керівника "Укрзалізниці"

Камишін, Кубраков і Лященко фото: facebook Кубракова

Кабінет міністрів достроково припинив повноваження голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, якого Рада призначила головою Мінстратегпрому, новим головою УЗ призначили члена правління Євгена Лященка.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 21 березня.

Кабмін достроково припинив повноваження Камишіна як голови правління УЗ та Лященка як члена правління УЗ.

Водночас Лященка призначили з 23 березня 2023 року головою правління УЗ строком на два роки.

Кабмін уповноважив голову наглядової ради компанії підписати контракт із Лященком.

Віце-прем'єр - міністр міністр із відновлення України Олександр Кубраков заявив, що перед Лященком поставлені три ключові задачі.

"Перша - продовження реформи УЗ, а саме виділення окремих бізнес-вертикалей відповідно до сфери діяльності (пасажирська, вантажна, виробнича та інфраструктурна) і відповідність до європейського законодавства, особливо в питаннях безпеки та інклюзивності.

Друга - виконання інвестиційної програми - розвиток експортних шляхів та створення необхідної інфраструктури, електрифікація необхідних залізничних ділянок тощо. Третя - вихід компанії на беззбитковість. Тут вже ухвалений План необхідних заходів та є воля на виконання", - написав Кубраков у Facebook.

Він додав, що до призначення головою УЗ Лященко займав посаду члена правління залізниці і відповідав за фінансовий блок питань у компанії.

Нагадаємо:

Верховна Рада призначила колишнього очільника "Укрзалізниці" Олександра Камишіна новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Верховна Рада на засіданні 20 березня відправила у відставку 3 міністрів – міністра освіти і науки, міністра з питань стратегічних галузей промисловості та міністра цифрової трансформації.

Зокрема, депутати проголосували за звільнення Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

18 березня прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що міністром освіти планується призначити Оксена Лісового, а міністром стратегічних галузей промисловості – Олександра Камишіна.

Голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін 27 лютого оголосив, що подає у відставку - він заявив, що очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

3 березня Камишін отримав посаду позаштатного радника президента Володимира Зеленського.

Економічна правда