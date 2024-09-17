Камишін повертається в "Укрзалізницю", але на іншу посаду
Вівторок, 17 вересня 2024, 13:34 -
Кабмін призначив ексголову Мінстратегпрому Олександра Камишіна членом наглядової ради "Укрзалізниці".
Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду.
Ініціатива уряду набирає чинності з 26 вересня 2024 року.
"Розпочинаю роботу в наглядовій раді Укрзалізниці як представник держави", - прокоментував своє призначення сам Камишін.
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Раніше, до призначення у Мінстратегпром, Камишін обіймав посаду голови правління "Укрзалізниці".
Нагадаємо:
Верховна Рада проголосувала за звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
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