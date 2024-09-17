Камишін повертається в "Укрзалізницю", але на іншу посаду

Кабмін призначив ексголову Мінстратегпрому Олександра Камишіна членом наглядової ради "Укрзалізниці".

Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду.

Ініціатива уряду набирає чинності з 26 вересня 2024 року.

"Розпочинаю роботу в наглядовій раді Укрзалізниці як представник держави", - прокоментував своє призначення сам Камишін.

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Раніше, до призначення у Мінстратегпром, Камишін обіймав посаду голови правління "Укрзалізниці".

Нагадаємо:

Верховна Рада проголосувала за звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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