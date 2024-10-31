Китай ударил санкциями по американскому поставщику дронов для Украины

Американская компания Skydio, крупнейший производитель дронов США и их поставщик для украинской армии, столкнулась с кризисом в цепи поставок после того, как Китай ввел санкции, запретив китайским компаниям предоставлять ей критически важные компоненты.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Skydio сейчас ищет альтернативных поставщиков из-за санкций, которые также заблокировали поставки батарей от единственного поставщика компании, рассказали знакомые с ситуацией источники.

Компания обратилась за помощью к администрации Байдена. На прошлой неделе генеральный директор Адам Брай встретился с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом и провел обсуждение с высокопоставленными чиновниками Белого дома.

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Американские чиновники обеспокоены тем, что Китай может подорвать цепи поставок США и усложнить поставки дронов, которые используются для сбора разведданных в Украине.

"Этот момент стал переломным для индустрии дронов", - написал Брай в записке для клиентов, которую получила Financial Times. "Если были какие-то сомнения, это действие четко показывает, что китайское правительство будет использовать цепи поставок как оружие для продвижения своих интересов".

"Это попытка устранить ведущую американскую компанию дронов и усилить зависимость мира от китайских поставщиков дронов", - добавил он.

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Кризис для Skydio подчеркивает риски, с которыми сталкиваются американские компании, зависящие от Китая, и возникает на фоне беспокойства иностранного бизнеса относительно использования Китаем законов о безопасности для задержания местных работников и проведения корпоративных рейдов.

Китай ввел санкции 11 октября против нескольких американских компаний, включая частную компанию Skydio, в ответ на разрешение Вашингтона на продажу боевых дронов Тайваню. Недавно Skydio получила контракт с пожарной службой Тайваня.

Санкции были введены до того, как Skydio успела найти альтернативных поставщиков.

Один из осведомленных источников сообщил, что китайские власти посетили поставщиков Skydio, включая Dongguan Poweramp - дочернюю компанию японской TDK, которая производит батареи для дронов, - и приказали им прекратить сотрудничество.

В среду Skydio уведомила своих клиентов об ограничении количества батарей, поставляемых вместе с дронами из-за китайских санкций, и предупредила, что новых поставщиков не ожидается до весны.

Skydio обсуждает ситуацию с компаниями в Азии, в частности в Тайване. Один источник сообщил, что американские чиновники обратились к азиатским союзникам для обсуждения путей поддержки компании. Skydio также контактировала с вице-президентом Тайваня Сяо Би-ким по этому вопросу.

Компания из Сан-Матео обслуживает корпоративных и государственных клиентов, включая армию США. Она сообщила, что направила Украине более 1000 дронов для сбора разведданных и помощи в фиксации военных преступлений России.

Skydio заявила, что ее новейшая модель X10 стала первым американским дроном, который прошел украинские испытания на защиту от радиоэлектронной борьбы, что затрудняет его глушение, а Киев запросил тысячи таких дронов.

Действия Китая происходят в то время, когда Конгресс США рассматривает законопроект о запрете американцам использовать дроны китайской компании DJI, которая доминирует на глобальном рынке коммерческих дронов.

"Мы подозреваем, что Skydio стала целью Пекина, поскольку ее, вероятно, рассматривают как конкурента DJI", - сказал один американский чиновник. "Если есть положительный момент в этой ситуации, то это то, что мы можем использовать этот случай, чтобы ускорить диверсификацию цепей поставок дронов от Китая".

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Напомним:

За 10 месяцев 2024 года Минобороны совместно с Минцифрой законтрактовали 1,6 млн беспилотников различных типов на общую сумму более 114 млрд грн.

Государство в 2023 году переплатило почти 600 млн грн при закупке дронов Autel EVO MAX 4T для нужд Вооруженных Сил Украины в рамках проекта "Армия дронов".

Китай ужесточил экспортный контроль за дронами, которые могут использоваться в военных целях, в ответ на растущую критику со стороны США и их союзников из-за поддержки России в войне в Украине.