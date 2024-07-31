Китай посилює контроль над експортом дронів на тлі звинувачень у підтримці Росії

Китай посилив експортний контроль за дронами, які можуть використовуватися у військових цілях, у відповідь на зростаючу критику з боку США та їх союзників через підтримку Росії у війні в Україні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У середу низка урядових органів, включаючи Центральну військову комісію, додали до "чорного списку" дрони з високоточною вимірювальною технікою. Ці зміни доповнюють перелік, опублікований минулого року, і набудуть чинності з 1 вересня.

Хоча обмеження на експорт споживчих дронів були зняті, Міністерство комерції Китаю підтвердило свою позицію, що цивільне обладнання не повинно використовуватися для "поширення зброї масового знищення, тероризму або військових цілей".

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Цей крок уряду Сі Цзіньпіна відбувся через кілька днів після візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю — першого з моменту вторгнення Росії у 2022 році. Пекін неодноразово відкидав звинувачення Заходу у постачанні Москві товарів подвійного призначення з військовим застосуванням.

Європейські чиновники нещодавно заявили, що китайські та російські компанії розробляють ударний дрон, схожий на іранську модель, яку використовують в Україні. Китай заперечує ці звинувачення, наголошуючи, що країна не постачала зброю жодній зі сторін війни в Україні і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.

Міністерство комерції Китаю додало, що "виступає проти використання дронів у немирних цілях і проти незаконних санкцій окремих країн щодо китайських компаній і громадян під приводом використання дронів".

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Економічна правда.