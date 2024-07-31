Китай посилює контроль над експортом дронів на тлі звинувачень у підтримці Росії
Китай посилив експортний контроль за дронами, які можуть використовуватися у військових цілях, у відповідь на зростаючу критику з боку США та їх союзників через підтримку Росії у війні в Україні.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
У середу низка урядових органів, включаючи Центральну військову комісію, додали до "чорного списку" дрони з високоточною вимірювальною технікою. Ці зміни доповнюють перелік, опублікований минулого року, і набудуть чинності з 1 вересня.
Хоча обмеження на експорт споживчих дронів були зняті, Міністерство комерції Китаю підтвердило свою позицію, що цивільне обладнання не повинно використовуватися для "поширення зброї масового знищення, тероризму або військових цілей".
Цей крок уряду Сі Цзіньпіна відбувся через кілька днів після візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю — першого з моменту вторгнення Росії у 2022 році. Пекін неодноразово відкидав звинувачення Заходу у постачанні Москві товарів подвійного призначення з військовим застосуванням.
Європейські чиновники нещодавно заявили, що китайські та російські компанії розробляють ударний дрон, схожий на іранську модель, яку використовують в Україні. Китай заперечує ці звинувачення, наголошуючи, що країна не постачала зброю жодній зі сторін війни в Україні і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.
Міністерство комерції Китаю додало, що "виступає проти використання дронів у немирних цілях і проти незаконних санкцій окремих країн щодо китайських компаній і громадян під приводом використання дронів".
Економічна правда.