Україна торік переплатила майже 600 мільйонів при закупівлі дронів – розслідування 

Держава у 2023 році переплатила майже 600 млн грн при закупівлі дронів Autel EVO MAX 4T для потреб Збройних Сил України в межах проєкту "Армія дронів".

Про це повідомляється в розслідуванні Hromadske.

У матеріалі розслідується діяльність компанії-постачальника "Кріон-М", яка має статутний капітал — 765 гривень і яка спеціалізувалась на торгівлі меблями та килимами.

Ціни, за якими "Кріон-М" продавав дрони державі, були удвічі вищими за ринкові – від 360 тис до майже 500 тис. Наприклад, Фонд Сергія Притули купував такі самі дрони по 212 тис за одиницю.

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А українська компанія Flytechnology, яка напряму співпрацює з виробником Autel, восени 2023 року сама пропонувала Держспецзв’язку оптові партії тих самих дронів за 212,5 тис за штуку. Така ж ціна у компанії була у червні 2023-го. Проте контракт із ними чомусь не уклали.

Загалом із липня 2023 року Кріон-М продав державі майже 3900 безпілотників на загальну суму приблизно 1,5 млрд.

В розслідуванні з'ясували, що компанія купувала дрони у польської UMO та німецької Danator, яка належить українцю Сергію Велічуку.

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Повідомляється, що ціни за цими контрактами також були значно завищені. Велічук стверджує, що висока ціна обумовлена спеціальною прошивкою дронів. Проте технічний експерт Фонду Притули не виявив жодних ознак нестандартного програмного забезпечення.

В розслідуванні додають, що на ці майже 600 млн можна було б купити ще 2600 таких дронів Autel з додатковою батареєю до кожного.

Відповідальність за закупівлі дронів тоді несли Міністерство цифрової трансформації на чолі з Михайлом Федоровим та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Федоров зізнався, що спочатку не моніторив ціни на дрони та компанії, які їх продавали. Він дізнався про завищені ціни на Autel лише у вересні 2023 року, через кілька місяців після початку постачань, після чого звернувся до НАБУ.

Юрій Щиголь, колишній голова Держспецзв'язку, в коментарі журналістам сказав, що взагалі не причетний до процедур закупівель і не пригадує, що підписував сертифікат кінцевого споживача на постачання дронів, закуплених за завищеною вартістю.

НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом завищення цін на дрони, але жодної підозри досі не висунуто.

Нагадаємо:

За 10 місяців 2024 року Міноборони спільно з Мінцифрою законтрактували 1,6 млн безпілотників різних типів на загальну суму понад 114 млрд грн.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на небезпеці експорту українських дронів, зазначивши, що цей процес може призвести до ризиків, зокрема потрапляння їх до рук Росії.